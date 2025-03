Milan, Fabregas è il preferito per il dopo Conceiçao. Sarri e De Zerbi le alternative

Mancano ancora parecchie partite alla conclusione del campionato, ma, salvo miracoli, il Milan fallirà l'obiettivo minimo stagionale, vale a dire qualificarsi alla prossima Champions League. La sconfitta di giovedì nel recupero contro il Bologna ha fatta scendere di molto le chance dei rossoneri di arrivare tra le prime quattro. E senza il piazzamento Champions, difficilmente Sergio Conceiçao verrà confermato sulla panchina del Diavolo e così in via Aldo Rossi hanno iniziato a riflettere su chi potrebbe prendere il suo posto. Si tratta di una scelta che stavolta non va assolutamente sbagliata.

IL PREFERITO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, un nome che potrebbe mettere d'accordo tutti è quello di Cesc Fabregas che sta facendo ottime cose alla guida del Como da novembre 2023. La formazione lariana è sicuramente una delle grandi sorprese di questa Serie A e ha un gioco riconoscibile e divertente, piacevole ma anche efficace. Lo spagnolo, che ha un grande passato da calciatore, è al momento il preferito e il Milan vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza, sfruttando il fatto di potersi già muovere ora dato che quasi certamente cambierà nuovamente allenatore alla fine di questa stagione.

LE ALTERNATIVE - Ovviamente Fabregas non è l'unico nome sulla lista del club di via Aldo Rossi: una candidatura alternativa è quella di Maurizio Sarri, già accostato ai rossoneri la scorsa estate e poi dopo l’esonero di Fonseca. L'ex Napoli, Juventus e Lazio, che attualmente è senza squadra, è garanzia di bel gioco, così come Roberto De Zerbi, altro allenatore che piace al Diavolo. In Serie A ha già fatto ottime cose con il Sassuolo e nelle ultime stagioni ha fatto esperienza all'estero: è stato in Ucraina allo Shakthar Donetsk, poi in Premier League al Brighton e ora in Francia sulla panchina del Marsiglia. Su chi ricadrà la scelta dei dirigenti del Milan?