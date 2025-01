Milan, fatta per Okafor al Lipsia. Diritto di riscatto a 25 mln, domani in Germania le visite mediche

Si è sbloccata la trattativa per Noah Okafor al Lipsia, riporta Matteo Moretto di Relevo: è fatta per il passaggio dello svizzero alla società del gruppo RedBull, si chiude con un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Fabrizio Romano aggiunge che con i bonus si potrà arrivare anche a 28 milioni e lo stipendio del giocatore per i restanti sei mesi sarà pagato dal Lipsia.

Noah Okafor lascia il Milan dopo un anno e mezzo: lo svizzero domani sarà in Germania per svolgere le visite mediche con il Lipsia.

Nei suoi 18 mesi in Italia Okafor ha giocato 52 partite con la maglia del Milan, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Tutte le marcature sono arrivate in Serie A, e 3, arrivando negli ultimi minuti (Udinese, Lazio e Torino), sono state decisive. L’ex Salisburgo, complice qualche problema fisico di troppo ed un rapporto con Fonseca che non è decollato, va in Bundesliga cercando di rilanciarsi.