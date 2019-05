Milan, finalmente Piatek: si è sbloccato dopo 564 minuti senza gol. Kris ha due obiettivi contro la Spal

Non ha giocato una grande partita, ma ieri contro il Frosinone a San Siro, Krzysztof Piatek ha fatto quello che per cui è stato acquistato a gennaio dal Milan, cioè segnare. E così, dopo 564 minuti, è finito il digiuno dell'attaccante milanista, il quale ha sbloccato una gara che si stava complicando parecchio per i rossoneri: si è trattato del più lungo periodo senza gol per il polacco da quando è in Italia.

MOMENTO DIFFICILE - Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che Piatek è l’ottavo calciatore dei cinque principali tornei europei ad aver segnato almeno trenta reti stagionali. "Ho passato un momento difficile, un periodo così lungo senza segnare non lo avevo mai vissuto. Ma sono sempre rimasto concentrato in partita e in allenamento. Ora contro la Spal ci giocheremo tutto, speriamo di riuscire ad andare in Champions" le parole del polacco dopo il successo con il Frosinone.

ALTRO RECORD - Con la vittoria di ieri, il Milan è ancora in lotta per la Champions e per giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 90’ servirà ancora il contributo di Kris, il quale con una rete alla Spal batterebbe un altro record: con un gol, infatti, il polacco diventerebbe il primo giocatore della storia della Serie A ad arrivare in doppia cifra nello stesso campionato con due maglie diverse (finora ne ha segnati 9 con il Milan e 13 con il Genoa). A Ferrara, dunque, Piatek si presenterà con due obiettivi, nella speranza di raggiungerli entrambi, in particolare quello di squadra.