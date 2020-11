Milan-Fiorentina, i convocati rossoneri: out Bennacer e Castillejo

È tempo di Milan-Fiorentina, una sfida che nelle ultime due stagioni non ha mai sorriso ai rossoneri a San Siro. Un motivo in più, dunque, per affrontare i viola con ancora più determinazione. Questa la lista dei convocati rossoneri a disposizione di Daniele Bonera per la nona giornata di Serie A in programma Alle 15.00 di domani:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.