Milan, Fofana pronto al debutto a Parma. Forse anche da titolare...

vedi letture

Dopo una lunga trattativa, il Milan ha chiuso l'acquisto dal Monaco di Youssouf Fofana. Durante la conferenza stampa di sabato, Zlatan Ibraihimovic lo ha presentato così: "Abbiamo cercato un centrocampista che tenga la squadra in equilibrio. E' un giocatore completo, che sa spaccare le linee, che può fare gol. E' stata una delle trattative più lunghe, ma adesso quello che conta è che lui sia qui. E' il più completo di tutti".

IN GRANDE FORMA - Fofana sarà già in campo sabato in casa del Parma? Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il francese, arrivato a titolo definitivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, si è presentato in grande forma nonostante sia tornato tardi dopo l’Europeo e si sia allenato sempre da solo al Monaco.

A DISPOSIZIONE - Ieri il neo acquisto rossonero ha svolto il suo primo allenamento in gruppo a Milanello e dunque sarà sicuramente a disposizione di Fonseca per la gara del Tardini. E non è da escludere del tutto la possibilità di vederlo in campo addirittura dal primo minuto, probabilmente in coppia con Tijjani Reinders che è pronto a tornare titolare in mediana. Se non sarà così, il francese sarà comunque un'opzione in più dalla panchina a partita in corso per Paulo Fonseca che è alla ricerca della sua prima vittoria in gare ufficiali sulla panchina del Diavolo.