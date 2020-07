Milan forza cinque, ipotecata l'Europa e fiato sul collo alla Roma

Troppo, davvero troppo Milan per questo Bologna, seppellito da cinque reti senza possibilità di appello. I rossoneri, forti di una condizione atletica perfetta dalla ripresa del campionato, non hanno lasciato nemmeno le briciole agli uomini dell'ex Mihajlovic, che ha provato invano a dare energia ad una squadra che non ha messo mordente nella contesa dal minuto uno. Giusto comunque riconoscere grandi meriti a Romagnoli e compagni, bravi ad effettuare una partenza sprint, a chiudere i rossoblù in area di rigore e a trovare il doppio vantaggio prima della mezz'ora. Il Diavolo post lockdown è letteralmente una macchina da gol con 25 reti in 8 gare giocate, più di 3 gol di media a partita. Nei restanti 26 match, i gol realizzati erano stati solamente 28. I meccanismi sono oliati e il gioco corale ha portato anche ai primi gol assoluti in maglia Milan di Saelemaekers - che scoperta dopo l'esordio completamente spaesato contro il Verona! - e di Bennacer, oltre alla prima rete stagionale di Calabria.

Le uniche due note stonate sono l'eurogol subito da Tomiyasu con la complicità di un Romagnoli davvero troppo passivo e piantato sulle gambe, che ha ricordato sinistramente la stessa postura avuta in occasione del gol di Dybala allo Stadium in campionato, e l'uscita di Ibrahimovic dal campo: Zlatan voleva segnare e ha manifestato platealmente a Pioli la volontà di rimanere in campo. Come già detto nel post partita di Milan-Parma, questo è Ibra nel bene e nel male. La vittoria sul Bologna - la sesta dalla ripresa del campionato - ipoteca l'Europa (almeno partendo dai preliminari) e mette grande pressione sulla Roma, impegnata domani sera contro un Inter super motivata dall'ultimo passo falso della Juve contro il Sassuolo. Ora i giallorossi iniziano davvero a sentire il fiato sul collo: il Milan è arrivato ad un solo punto di distanza.