Milan, Furlani vede Tare tra oggi e domani. E Allegri avanza per la panchina

Riprende il casting a Casa Milan per trovare il nuovo direttore sportivo da inserire in società: tra oggi e al massimo domani, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani incontrerà infatti Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente senza squadra e dunque pronto ad iniziare eventualmente fin da subito a lavorare per il club di via Aldo Rossi (non dovrebbe attendere la fine della stagione per liberarsi dal contratto con altre squadre come dovrebbero invece fare Sartori e D'Amico per esempio).

TARE IN POLE? - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'albanese piace prima di tutto perchè conosce benissimo la Serie A e il calcio italiano visto che ha avuto una lunghissima esperienza in Italia sia da calciatore che da dirigente. Negli anni alla Lazio, Tare ha imparato poi a lavorare con altre figure dirigenziali (Lotito su tutti) e questo è fondamentale perchè al Milan si lavora "in team". L'ex biancoceleste ha già incontrato un mese e mezzo fa a Londra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Ora toccherà a Furlani valutare personalmente la sua candidatura e non è escluso che, se il prossimo appuntamento dovesse andare bene, si possa presto passare alla stesura dei contratti e alle firme.

ALLEGRI PRIMO NOME - Non appena verrà nominato, il nuovo ds milanista dovrà affrontare subito un tema molto importante, vale a dire quello del nuovo allenatore visto che Sergio Conceiçao, al di là di come finirà questa stagione, saluterà a fine campionato. Se dovesse essere effettivamente preso Tare, il suo primo nome in cima alla lista delle preferenze per la panchina è Massimiliano Allegri, il quale, dopo un anno senza squadra, ha grande voglia di tornare ad allenare e tornerebbe molto volentieri a sedersi sulla panchina del Diavolo. Essendo libero da vincoli, il tecnico livornese potrebbe mettersi fin da subito al servizio del Milan.