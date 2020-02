Milan-Genoa, la probabile formazione: ci sono Begovic e Gabbia, davanti Ibrahimovic e Rebic

Domenica il lunch match vedrà protagoniste Milan e Genoa, gara della ventiseiesima giornata di questa Serie A, andiamo ad analizzare la probabile formazione dei ragazzi di Stefano Pioli.

BEGOVIC TRA I PALI, C'È GABBIA - Novità obbligatoria tra i pali, dove giocherà Asmir Begovic a causa del forfait di Gigio Donnarumma. Davanti a lui giocheranno Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia, preferito nuovamente a Mateo Musacchio. Sulle fasce confermati Andrea Conti e Theo Hernandez, lo spagnolo nella gara di andata contro i rossoblù ha trovato il suo primo gol in Serie A, chissà che non possa ripetersi.

CENTROCAMPO CONFERMATO - Confermatissimi gli inamovibili del centrocampo di Pioli, centralmente agiranno Kessie e Bennacer, ai loro lati giocheranno invece Samu Castillejo e Hakan Calhanoglu. Il turco è stato l'ultimo a realizzare un gol di testa in casa a San Siro, quello decisivo contro il Brescia.

IBRA C'È, REBIC ANCHE - Non ci sono dubbi nemmeno per quanto riguarda la coppia di attacco che affronterà la difesa di Nicola, Ibrahimovic e Rebic riprenderanno le loro rispettive posizioni in campo. Lo svedese non ha mai perso contro il Genoa nella sua carriera (5V/3P).

Questa dunque la probabile formazione dei rossoneri:

(4-2-3-1) Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic.