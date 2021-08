Milan, i convocati per l'amichevole con il Panathinaikos: out Conti, Ibrahimovic e Kessie. Torna Bennacer

In attesa dell'esordio in campionato con la Sampdoria, il Milan si avvicina all'ultima amichevole stagionale con il Panathinaikos. La sfida contro i greci, che andrà in scena questa sera allo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà un ottimo test in vista della sfida con i blucerchiati che segnerà l'inizio ufficiale della stagione rossonera. Per affrontare la formazione ellenica, Stefano Pioli ha selezionati questi giocatori:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Capone, Giroud, Leão, Maldini, Rebić.