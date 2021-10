Milan, Ibra e Giroud stanno bene: sarà ancora staffetta fra i due a Bologna

È ormai quasi tutto pronto per la sfida di domani sera fra Bologna e Milan. Alle ore 20.45 di domani allo stadio Renato Dall’Ara, rossoblù e rossoneri si sfideranno in un importante partita valida per alimentare le ambizioni di classifica di entrambe le compagini. Stefano Pioli, allenatore rossonero, è ormai abituato all’emergenza che fra Covid e infortuni sta colpendo la sua squadra. In un reparto però l’infermeria è un po' meno piena, vale a dire l’attacco.

IBRAHIMOVIC E GIROUD ENTRAMBI A DISPOSIZIONE - Sia Zlatan Ibrahimovic che Olivier Giroud stanno bene anche se non sono ancora in perfette condizioni dopo i relativi problemi fisici. Fra i due, in particolare, dovrebbe scattare la staffetta per il match di domani come già avvenuto contro il Porto in Champions League. Nella sfida di martedì è stato il francese a partire titolare, vedremo cosa succederà al Dall'Ara. Mister Pioli scioglierà la riserva solo domani mattina ma di certo il Milan finalmente può contare su due risorse importanti per l'attacco.

INSIEME IN CAMPO - Una delle questioni più dibattute nelle varie conferenze è quella circa una possibile convivenza in attacco tra Ibrahimovic e Giroud. I due, in questo inizio di stagione, hanno condiviso solo pochi minuti in campo in occasione della sfida con il Verona in cui il Milan cercava con grande animo la rimonta. I centimetri e l'esperienza dei due, in particolare, ha dimostrato di essere una potenziale risorsa nei momenti di difficoltà e in questo senso se il Milan non riuscisse a sbloccare la partita con il Bologna potrebbe puntare sulle due leggendarie frecce del suo arco.