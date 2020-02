Milan, Ibra fa gli straordinari: in campo anche in Coppa, Zlatan per ora non può rifiatare

La parola d’ordine è "gestione". Il riferimento è a Zlatan Ibrahimovic, il quale non può giocare sempre e comunque. La qualità è sempre la stessa, così come la grinta (quella di un ragazzino) e la voglia di spaccare il mondo, ma lo svedese, da qui al termine della stagione, andrà dosato. Perché un’overdose di minutaggio, per un giocatore di 38 anni, non sarebbe il massimo.

GESTIONE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibra va gestito con sapienza. Lui, ovviamente, vorrebbe giocare sempre per tenere fede alla promessa fatta ai tifosi (aiutare il Milan a risalire), ma è impossibile pensare che possa scendere in campo a prescindere, senza mai rifiatare. È vero, l’Ibrahimovic visto nel derby ha destato un’ottima impressione (ha fornito un assist, segnato un gol e lottato da solo contro mezza difesa interista), ma non potrà sostenere sempre (e da solo) il peso di un’intera squadra.

STRAORDINARI - Giovedì, comunque, Zlatan sarà nuovamente in campo. Perché la Juve non è un’avversaria come le altre e la Coppa Italia, per forza di cose, è diventata un obiettivo primario. Lo svedese, dunque, farà gli straordinari con un obiettivo ben preciso: spronare il gruppo e provare a ripartire subito.