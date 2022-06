Milan, Ibra non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: a giorni l'incontro con Maldini e Massara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Superata la questione cambio di proprietà, in casa Milan ora bisogna iniziare seriamente a pensare alla prossima stagione. Si va verso la conferma dell’intero management sportivo, con Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis che continueranno il percorso di crescita iniziato sotto la gestione Elliot. Gerry Cardinale – numero 1 del fondo RedBird – ha fatto capire di voler dare continuità nella gestione del club, per cercare di vincere anche l’anno prossimo. L’obiettivo sarà quello di conquistare la seconda stella. Fra le vicende da risolvere c’è anche quella che riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è un condottiero, un uomo simbolo del Milan targato Stefano Pioli. Dopo l’operazione di settimana scorsa, Ibra tornerà ad assaggiare il campo non prima di gennaio 2023. Per questo motivo la società rafforzerà l’attacco con Divock Origi, e chissà magari con un altro giocatore che possa dare una mano a Olivier Giroud e al belga.

QUALI SONO GLI SCENARI PER IBRAHIMOVIC

Quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Come scritto anche dalla Gazzetta dello Sport, tutto passa dal percorso di recupero post operazione fatta per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione del ginocchio, attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Fra qualche giorno il giocatore incontrerà Maldini e Massara per fare il punto della situazione. L’idea più plausibile al momento è quella di un contratto ‘a gettone’, con ingaggio legato ai traguardi personali e di squadra. In ogni caso sarà comunque Zlatan a decidere se andare avanti oppure no. Come ha sempre detto nell’arco della stagione appena conclusa, se le condizioni fisiche glielo permetteranno, vuole continuare a giocare. Nel 2021/2022, Ibra ha giocato solo 1167 minuti, segnando complessivamente 8 gol e fornendo 3 assist vincenti ai compagni.