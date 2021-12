Milan, Ibra punto fermo anche nel girone di ritorno. E contro la Roma ci sarà

Nonostante i suoi 40 anni suonati e nonostante qualche infortunio di troppo, il Milan punterà ancora forte su Zlatan Ibrahimovic anche per il girone di ritorno. Lo svedese, che quest’anno non ha vinto Pallone d’Oro del suo paese (premio andato a Emil Forsberg del Lipsia), sarà regolarmente a disposizione di mister Stefano Pioli in vista del match inaugurale del 2022 rossonero, quello di San Siro contro la Roma del 6 gennaio. È a Ibra che il Milan si affida per competere in vetta alla classifica e dare del filo da torcere all’Inter. Lo scudetto è un obiettivo a cui la dirigenza, la squadra e l’allenatore del Diavolo vogliono raggiungere. Consapevoli del fatto che non sarà facile, e consapevoli del fatto che a livello di organico i cugini hanno qualcosa in più, il Milan si aggrappa al suo fenomeno per provare a sparigliare le carte.

MERCATO SÌ, MA NON IN ATTACCO - Da quello che filtra da Casa Milan, Paolo Maldini e i suoi collaboratori non faranno colpi, per quel che riguarda l’attacco della squadra, nell’ormai prossimo mercato di gennaio. L’unica possibilità che arrivi qualcuno è legata a Pietro Pellegri. Se il classe 2001 dovesse lasciare Milanello in anticipo rispetto a quanto pattuito in estate con il Monaco, ecco che allora la dirigenza potrebbe provare a far sua qualche opportunità offensiva. In caso contrario, tutto resterà così com’è e ci si affiderà in maniera importante nuovamente a Ibra. La speranza della dirigenza rossonera e di Pioli, è di non incappare nuovamente in lunghi periodi pieni di infortunati. Per questo motivo non si ritiene necessario un investimento in attacco dato che ci sono anche Olivier Giroud, Rafael Leao e Ante Rebic. Anche questi ultimi due giocatori dovrebbero rientrare a pieno regime per la sfida contro la Roma.