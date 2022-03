Milan, Ibrahimovic e Giroud: la loro esperienza per puntare al bottino grosso

MilanNews.it

Riprende oggi la marcia di avvicinamento del Milan in vista del match di lunedì sera contro il Bologna, che sarà privo di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù infatti ha iniziato oggi il secondo ciclo di cure per combattere la sua malattia. Concentrandoci sulle cose di Milanello, Stefano Pioli aspetta con ansia il ritorno dalle rispettive nazionali di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. L’allenatore emiliano si affiderà ai suoi ‘vecchi’ leoni per scardinare la difesa felsinea, e per tentare di allungare ancora in classifica sfruttando le sfide complicate che Napoli e Inter giocano rispettivamente contro Atalanta e Juventus.

L’ESPERIENZA PER PUNTARE ALLO SCUDETTO

Sia Ibrahimovic che Giroud sono giocatori di riferimento per questo Milan. Carisma, esperienza, trofei vinti in carriera e gol pesanti, fanno sì che il Diavolo si affidi a loro a per puntare allo scudetto. I rossoneri sono primi anche grazie ai gol dei due, 8 a testa per ora in questa Serie A. Nonostante il profilo basso che spesso e volentieri allenatore e società hanno più volte paventato, i due bomber del Milan vogliono vincere per dare un’ulteriore spinta verso l’alto alla loro carriera, che già così è straordinaria.

IL FUTURO

Giroud è un classe 1986 mentre Ibrahimovic è del 1981. Per questo motivo la società si sta guardando intorno e cerca un attaccante più giovane in vista della prossima stagione. Il nome più in voga in questi giorni è quello di Divock Origi del Liverpool. Stando alle notizie degli ultimi giorni, la società rossonera sarebbe vicina all’accordo con il giocatore, che a giugno si libererà gratis dai Reds. Staremo a vedere da qui a fine campionato cosa accadrà. Ciò che è certo è che lo svedese e il francese daranno il massimo per il Milan, perché hanno voglia di puntare al bottino grosso.