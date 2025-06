Milan, idea Rabiot se parte Reijnders. Bayern su Leao: no di Allegri

Massimiliano Allegri e Igli Tare sono arrivati da poco al Milan, ma hanno fretta di pianificare la nuova stagione milanista. Le cose da fare sono diverse, in particolare sul mercato dove sono attese novità in questi giorni su Tijjani Reijnders, che è sempre nel mirino del Manchester City. La prima offerta inglese è stata ritenuta troppo bassa dal Diavolo che ora si aspetta a breve un rilancio dei Citizens oltre i 70 milioni di euro. Se Pep Guardiola lo vuole davvero già per il Mondiale per Club, il tempo non è molto per chiudere questa operazione. L'olandese, da parte sua, spinge per volare in Inghilterra dove guadagnerà oltre il doppio di adesso e giocherà in Champions League.

IDEA RABIOT - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per la sostituzione di Reijnders un'idea potrebbe essere Adrien Rabiot: Allegri vuole una mezzala fisica e il francese potrebbe essere l'uomo giusto. Il rapporto tra i due è ottimo e per prenderlo dal Marsiglia servono poco più di dieci milioni di euro. Il vero scoglio potrebbe essere però l’ingaggio da 3,5 milioni netti più alcuni bonus facili che lo fanno lievitare oltre quota 5. In mezzo al campo potrebbe arrivare poi un regista e tra profili che vengono accostati al Milan c'è per esempio quello di Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Bruges.

LEAO RESTA - Anche Rafael Leao è finito nel mirino di un top club europeo, cioè il Bayern Monaco che lo ha messo al primo posto nella lista dei rinforzi. Al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale in via Aldo Rossi per il portoghese che ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. L'idea del Diavolo, però, è quella di trattenere il numero 10 milanista che viene considerato un leader tecnico da Allegri. Il nuovo tecnico rossonero è convinto che la prossima stagione possa fare il salto di qualità a livello di continuità di rendimento. Ecco perché spera di non perderlo.