Milan, ieri Leao assente ingiustificato. Pioli si aggrappa al suo orgoglio (e a quello dei suoi compagni) per il ritorno

Era il più atteso, ma purtroppo la prestazione di Rafael Leao contro la Roma è stata completamente da dimenticare. Il numero 10 milanista è stato evanescente per 78 minuti prima di essere sostituito tra i fischi di San Siro, ovviamente molto deluso dalla sua partita e dal suo atteggiamento in campo. Non è stato comunque l'unico ad avere una serata no visto che non hanno fatto bene nemmeno gli altri componenti dell'attacco rossonero titolare (Pulisic, Loftus-Cheek e Giroud).

DELUSIONE LEAO - Come scrive questa mattina Tuttosport, "il volto della sconfitta ha le fattezze di Leao". In questo inizio di 2024, il portoghese ha finora avuto un rendimento altissimo, ma ieri purtroppo ha fallito nettamente. Il Milan e Stefano Pioli, tornato anche lui al centro delle critiche dei tifosi, si aspettavano molto di più dal loro giocatore più forte e decisivo. Tra una settimana c'è in programma il ritorno, nella quale Rafa e i suoi compagni dovranno fornire una prestazione completamente diversa.

REAZIONE E ORGOGLIO - Il tecnico rossonero si aspetta una reazione da parte di Leao e di tutta la squadra rossonera: "Leao? Non mi preoccupa, mi aspetto risponda come gli altri con orgoglio, per ribaltare il risultato, ci possiamo riuscire se miglioriamo la prestazione". All'Olimpico, tutto il Milan dovrà scendere in campo con un atteggiamento diverso, ma ovviamente la maggior parte degli occhi saranno su Leao che dovrà tornare ad essere decisivo come nei primi tre mesi del 2024.