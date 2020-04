Milan, il centrocampo cambia fisionomia: ecco chi parte e chi (forse) resta

Ennesima rivoluzione a centrocampo? Probabile, molto probabile. Tra scadenze e cessioni, il reparto di mezzo del Milan potrebbe/dovrebbe subire un vero e proprio restyling nel corso del mercato estivo. Sono pochi, davvero pochi gli "intoccabili" dell'attuale rosa milanista, numero che scende ulteriormente se limitato alla sola mediana. Bennacer sicuro, forse Calhanoglu e Krunic (se non dovessero arrivare offerte di un certo tipo). E gli altri? Tutti in bilico, nessuno escluso.

KESSIE SUL MERCATO - Anzi, alcuni, come Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, sono già sicuri di lasciare il club in estate. Jack e il collega argentino, infatti, sono in scadenza di contratto e non sembrano rientrare nei piani del Milan. A loro potrebbe aggiungersi Franck Kessié, titolare sì, ma tutt’altro che incedibile. L’ivoriano non ha mai convinto del tutto e se arrivasse una proposta interessante (intorno ai 25 milioni di euro cash) i vertici di via Aldo Rossi la prenderebbero certamente in considerazione.

PAQUETA’ IN USCITA - Kessié ma anche Paquetà, altro giocatore che non ha impressionato con la maglia del Milan. Il rischio minusvalenza è dietro l’angolo, ma la società rossonera non può permetterselo di questi tempi. La valutazione è di 30 milioni di euro, ma sarà dura trovare un acquirente disposto a spendere quella cifra. Occhio all’ipotesi Benfica e allo scambio con Florentino Luis, profilo che piace molto agli uomini di mercato milanisti.