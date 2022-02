Milan, il dopo-Kessie è già delineato: Tonali-Bennacer presente e futuro. E in estate arrivano i rinforzi

Il dopo-Kessie è già iniziato. Anzi, è delineato. In attesa dei “colpi” estivi, infatti, mister Pioli, constatata la volontà di Franck di abbandonare la nave, ha subito individuato la soluzione. A dire il vero ce l’aveva in casa, ma è stato bravo il mister a lavorarci su in questi mesi. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, il tandem Tonali-Bennacer sta garantendo intensità e qualità nelle giocate, con la squadra che sembra aver cambiato ulteriormente le modalità di trasmissione del pallone.

Centrocampo in buone mani

Il Milan è già andato oltre Kessie, dimostrando di poter disputare grandi partite anche senza l’apporto dell’ivoriano. Le doti tecniche di Tonali e Bennacer, che giocano sempre in verticale, hanno permesso ai rossoneri di alzare ulteriormente il ritma: la coppia concede qualcosa sulle palle alte (mancano un po’ di muscoli e centimetri), ma compensa con il dinamismo e l’aggressività. Sia Sandro che Ismael, infatti, sono due ottimi “ladri” di palloni. Insomma, il Milan è in buone mano, e in estate arriveranno pure i rinforzi.

Nuovi arrivi e rientri

Anche in questo, il grosso è stato fatto. Pobega, dopo aver affinato le sue qualità a Torino, tornerà a Milanello per restare, mentre Adli, acquistato e poi “parcheggiato” al Bordeaux fino a giugno, garantirà maggiori soluzioni tra centrocampo e trequarti. Un po’ come Renato Sanches, che rimane la prima scelta del Milan per la mediana. La trattativa con il Lille non è ancora decollata, ma ci sono tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca.