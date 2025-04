Milan, il futuro della panchina è un rebus: da Allegri a Sarri fino al sogno Conte. Ma occhio a Conceiçao...

In questo momento ci sono due domande che si fanno i tifosi del Milan in merito al futuro del club rossonero: chi sarà il nuovo direttore sportivo? E poi chi sarà l'allenatore della prossima stagione? Sono due questioni legate una all'altra perchè fino a quando non ci sarà il nuovo ds non ci saranno novità nemmeno per la panchina. Le voci però non mancano, così come i nomi che circolano sono diversi anche se non è da escludere al 100% la permanenza di Sergio Conceiçao.

CHANCE DI CONFERMA - Come spiega questa mattina Tuttosport, se fino a poco tempo fa l'addio del portoghese al termine di questa stagione sembrava certo, ora ha qualche chance di essere confermato al suo posto, soprattutto se dovesse vincere anche la Coppa Italia che sarebbe il secondo trofeo stagionale del Diavolo dopo la Supercoppa Italiana. Una percentuale piccola, circa il 10%, ma sicuramente più alta rispetto a quella vicino alla zero di qualche giorno fa quando il suo addio al termine di questa annata sportiva pareva ormai già scritto.

TANTI NOMI - La scenario più probabile resta comunque il cambio in panchina e i nomi che circolano sono diversi: tra i candidati a sostituire Conceiçao c'è per esempio Massimiliano Allegri che è libero, così come Maurizio Sarri. Ci sono poi altri allenatori che piacciono a Casa Milan, ma che al momento sono sotto contratto con altri club: uno di questi è certamente Vincenzo Italiano, che sta facendo ottime cose al Bologna, oltre a Cesc Fabregas, protagonista di un grande campionato con il suo Como. Sullo sfondo rimangono poi Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, e soprattutto Antonio Conte se dovesse decidere di lasciare il Napoli a fine stagione. Non è un mistero che quest'ultimo è il grande sogno dei tifosi milanisti.