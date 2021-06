Milan, il mercato passa (anche) dalle cessioni: da Conti a Leao e Hauge, ecco chi può partire

Rimpolpare e... sfoltire. L’obiettivo, come in ogni sessione di mercato che si rispetti, è doppio. Il Milan, ovviamente, vuole rinforzare la rosa, ma al tempo stesso ha bisogno di "snellirla" un po’. Come? Riuscendo a piazzare i giocatori in esubero. Che non sono tantissimi ma nemmeno pochi. Insomma, c’è un bel po’ di lavoro da fare.

PARTENTI - La prima mossa in uscita, come riporta La Gazzetta dello Sport, è la cessione di Laxalt alla Dinamo Mosca: grazie a questa operazione (vicina alla chiusura) il Milan incasserà circa 4 milioni di euro. Tra i calciatori in partenza c’è anche Castillejo, mentre sono da valutare le posizioni di Conti e Caldara: dall’eventuale vendita del terzino e del centrale si potrebbero ricavare una quindicina di milioni. E la somma potrebbe aumentare se dovesse partire anche Pobega.

LEAO E HAUGE - Molto più alto il potenziale incasso in caso di addio di uno tra Leao e Hauge (o di entrambi). Il portoghese, valutato 25 milioni, piace in Premier League ed è seguito anche dal Marsiglia, mentre il giovane esterno norvegese (il Milan chiede 15 milioni per il suo cartellino) può essere utilizzato come contropartita tecnica nella trattativa con l’Udinese per De Paul.