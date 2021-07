Milan, il mercato passa anche dalle cessioni: da Hauge a Pobega, la parola d'ordine è plusvalenza

Anche per il Milan arriverà il momento delle cessioni importanti. Perché il mercato passa anche da questo, dallo sfoltimento della rosa, dalla necessità di fare cassa con gli esuberi. Gli addii a costo zero di Donnarumma e Calhanoglu hanno certamente dato respiro alle casse rossonere, ma ora bisogna monetizzare con i cartellini di quei giocatori che non rientrano nei piani di Pioli.

IN USCITA - Come riporta Tuttosport, uno dei sacrificabili è il norvegese Hauge: Eintracht Francoforte e Wolfsburg sono interessate, ma servono 12-14 milioni. Il Milan, infatti, vuole guadagnare il più possibile dall’eventuale vendita del giovane esterno. La parola d’ordine è plusvalenza, come quella che si potrebbe ottenere dalla cessione di Tommaso Pobega, prodotto del settore giovanile milanista. Più complicata l’uscita di Samu Castillejo, seguito da tempo dal Betis Siviglia. Il problema, però, è che gli andalusi non sono andati oltre il semplice apprezzamento.

NIENTE SCONTI - Tre situazioni da monitorare con attenzione, dunque: Il Milan è in attesa di offerte concrete e soddisfacenti e non ha intenzione di svendere i suoi giocatori né tantomeno di concedere sconti. L’obiettivo è rimpolpare il budget e fare spazio in squadra per accogliere elementi più funzionali alle idee dell'allenatore.