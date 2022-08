Milan, il messaggio di Tonali è chiaro e non dà adito a polemiche (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post Atalanta-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A e terminato 1-1, Sandro Tonali ha rilasciato, tra le altre, le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Siamo rientrati prima per sentire odore di Milanello e di calcio. Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e il Milan, lasciare alla spalle questo periodo. E' una cosa normale: dopo che si vince lo Scudetto, si torna sulle ali dell'entusiasmo. Non c'era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata".

Cosa ha voluto intendere il centrocampista italiano? Ci sono problemi all'interno dello spogliatoio rossonero? Non è esattamente così, anzi! Tonali ha tracciato un'analisi giusta della situazione in casa Milan, ma... Nel podcast odierno l'approfondimento dedicato: clicca sul banner per ascoltarlo!