Milan, il "nuovo" Leao non smette di stupire: al lavoro anche nel giorno di riposo. Saelemaekers in dubbio per Roma

Chi conosce bene Rafael Leao assicura che, rispetto alle scorse stagioni, quest'anno si sta vedendo un giocatore diverso: più serio, più concentrato e con uno spirito da leader. Per tanto tempo il portoghese è stato criticato per il suo atteggiamento, ma da quando c'è Massimiliano Allegri in panchina sembra essere scattato qualcosa nella testa del numero 10 milanista.

AL LAVORO - Il "nuovo" Leao non smette di stupire, tanto che ieri, nonostante il giorno di riposo concesso dal tecnico livornese, si è presentato comunque a Milanello. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che l'attaccante portoghese era l'unico dei giocatori non infortunati che ha deciso di andare comunque nel Centro sportivo di Carnago e di lavorare per migliorare la sua condizione fisica. Non è un mistero che Rafa non sia al top della forma a causa del fastidio all'adduttore che lo sta tormentando nelle ultime settimane e che non gli permette di esprimere al massimo il suo potenziale, specialmente quando scatta.

IN DUBBIO - L'obiettivo è cercare di migliorare in vista della prossima gara che attende il Milan, cioè il big-match di domenica sera in casa della Roma. Per questa partita, è invece in dubbio Alexis Saelemaekers che contro il Lecce ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro. Nulla di grave, ma la sua presenza contro i giallorossi è tutt'altro che certa. L'esterno belga verrà valutato giorno per giorno per vedere come evolverà la situazione. Di certo non verranno corsi dei rischi per evitare che questo risentimento possa trasformarsi in altro di più grave.