Milan, il Southampton ci prova per André Silva: offerta da 18 mln più bonus per il prestito, i rossoneri ne vogliono almeno 25

Rientrato al Milan dal prestito al Siviglia, che alla fine della scorsa stagione ha deciso di non riscattarlo, André Silva è pronto per il raduno del prossimo 9 luglio a Milanello. Il suo destino, al momento, sembra essere quello di restare in rossonero dove Marco Giampaolo ha un buona opinione nei suoi confronti e lo vede come un giocatore funzionale al suo gioco.

INSIEME A PIATEK - Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nella testa del nuovo allenatore milanista c'è l'idea di affiancare il portoghese a Piatek nel nuovo 4-3-1-2 del Diavolo. L'intenzione di club e tecnico è quindi quella di andare avanti con André Silva, il quale dovrà però dimostrare di voler restare al Milan. Se Giampaolo avrà buone risposte dal ragazzo durante il ritiro, allora il suo futuro sarà colorato di rossonero, altrimenti il giocatore verrà rimesso sul mercato, dove comunque non gli mancano gli estimatori.

SIRENE INGLESI - Sempre secondo la Rosea, il centravanti portoghese è finito per esempio nel mirino del Southampton, i cui emissari avrebbero già presentato un'offerta al Milan: 18 milioni più bonus nell’ambito di un prestito con diritto di riscatto. La proposta inglese non sembra però entusiasmare più di tanto il club di via Aldo Rossi che due estati fa aveva pagato André Silva 38 milioni di euro per acquistarlo dal Porto. Da quanto filtra, la richiesta milanista è di almeno 25 milioni.