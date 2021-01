Milan, imprendibile Brahim: dribbling, intuizioni e tanta corsa, Diaz illumina da trequartista

Imprendibile. Non ci sono altri aggettivi per definire Brahim Diaz. Provate a chiedere ai difensori del Torino, che per tutta la partita hanno cercato di acchiappare - ovviamente senza riuscirci - il folletto venuto da Madrid. Dalla trequarti alle fasce, passando per il centrocampo: lo spagnolo non ha dato punti di riferimenti agli avversari disputando un match di assoluto spessore.

CHE NUMERI - Piazzato da Pioli alle spalle della punta centrale, ovvero nella sua comfort zone, Brahim, soprattutto nel primo tempo, ha dato spettacolo dribblando chiunque si trovasse dalle sue parti e illuminando il gioco rossonero. Insomma, un faro: Diaz si è dato un gran da fare tra le linee, giocando di prima e quasi sempre in verticale. Come fanno i grandi giocatori, quelli col talento che esplode palla al piede.

TREQUARTISTA PURO - Peccato per l’infortunio (doloroso, ma si spera non grave), ma la prestazione resta. Eccome! Il ragazzo ci sa fare, è un jolly ma brilla soprattutto da trequartista, là dove servono estro e visione di gioco, intuizioni e assist, come quello regalato a Leao per l’1-0 contro il Torino. Diaz è un’arma da sfruttare, un vice-Calhanoglu buono per ogni evenienza.