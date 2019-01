Milan, in campo tra una settimana contro la Sampdoria in Coppa Italia: in palio c'è un trofeo

Una settimana esatta e il Milan sarà di nuovo in campo, in Coppa Italia sabato prossimo alle 18 contro la Sampdoria a Genova. L’impegno contro gli uomini di Giampaolo sarà seguito, a distanza di soli quattro giorni, da quello in Supercoppa Italiana contro la Juventus, a Gedda, mercoledì 16 gennaio. Due impegni importanti, ravvicinati ed entrambi a dentro o fuori. Il Milan, quindi, sarà chiamato ad un inizio di 2019 impegnativo, scaldando in questo modo i motori in vista della ripresa della Serie A, quando si troverà davanti Genoa, Napoli e Roma. I rossoneri dovranno essere pronti già tra una settimana perché quella di dare continuità alla vittoria contro la Spal di iniziare al meglio l’anno nuovo è una necessità, dopo un 2018 concluso tra numerose difficoltà.

OBIETTIVO TIM CUP – Il primo impegno ufficiale del Milan nell’anno nuovo sarà valido per la Coppa Italia, un trofeo che in casa rossonera manca da ben 16 anni. L’ultima volta che la formazione milanista, infatti, si impose in questa competizione risale alla stagione 2002/03 quando in finale sconfisse la Roma (4-1 nella finale di andata e 2-2 nel ritorno). Ecco, quindi, che in una fase non particolarmente vincente della storia rossonera, la Coppa Italia assume rilevanza particolare e diventa obiettivo stagionale. Arrivare in fondo alla competizione, infatti, garantirebbe una maggiore fiducia nei mezzi della squadra e permetterebbe di alzare un trofeo, dal momento che l’ultima coppa vinta è la Supercoppa contro la Juventus a Doha nel 2016. Sarà, allora, necessario iniziare al meglio la Coppa Italia, fin dagli ottavi di finale, archiviando con successo la sfida contro la Sampdoria per proiettarsi ai quarti di finale dove l’avversaria sarebbe la vincente del match tra Napoli e Sassuolo.