Milan in pressing su Dalot, è la principale opzione per la fascia: il terzino primo alleato dei rossoneri

Il Milan non ha dubbi: Dalot è la primissima scelta per la fascia destra. Certo, ci sono pure altri nomi sul taccuino di Maldini, ma sono alternative, opzioni secondarie, piani B, C e così via... Diogo no, è la soluzione che mette tutti d’accordo. Tutti tranne il Manchester United, ovviamente, club proprietario del cartellino del portoghese.

MURO UNITED - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i Red Devils sono ancora poco disponibili a concedere un nuovo prestito, stavolta con l’inserimento del diritto di riscatto. Ma perché la società inglese fa così tanta resistenza per un giocatore che Solskjaer non considera certo un titolarissimo? Il motivo è semplice: anche a Manchester credono in lui, e l’idea di cederlo crea molti dubbi.

ALLEATO DALOT - Il Milan, comunque, resta in pressing. L’insistenza di Maldini significa che qualcosa potrà cambiare. Anche perché il primo alleato dei rossoneri è proprio Dalot, il quale spinge per tornare a Milano. L’esterno lusitano sa quanto Pioli lo apprezzi per disponibilità e capacità di spostarsi da una corsia all’altra. Diogo è un jolly che il club milanista non vuole perdere.