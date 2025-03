Milan in rimonta, un film diretto da Sergio Conceiçao: la reazione sembra essere l'unica certezza di questa squadra

Lo abbiamo capito tutti, per fortuna oppure no. Ormai il Milan è questo, una squadra capace di reagire solo quando viene messa spalle al muro. Tante rimonte in questa stagione da situazioni di svantaggio (già sei) ma i rossoneri continuano ad avere i soliti limiti. Il focus mira ad evidenziare punti di forza (e di fragilità) del gruppo di Conceiçao.

Carattere e rimonte, e poi?

Dall'arrivo di Conceiçao, il Milan ha conquistato 12 punti da situazione di svantaggio, un dato che lo pone tra le squadre più combattive d'Europa. Solo il Bologna ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei, raccogliendo 15 punti e riuscendo persino a rimontare i rossoneri nello scontro diretto. Se si allargasse il confronto all'intera stagione di Serie A, il Milan rimane la seconda squadra più prolifica nelle rimonte, con 15 punti recuperati da situazioni di svantaggio, dietro solo al Bologna (16). Numeri che certificano la capacità dei rossoneri di reagire alle difficoltà, ma che evidenziano anche la tendenza di partire e approcciare male alle partite. Un vero e proprio tallone D'Achille che sembra ormai destinato a durare fino alla fine del campionato.

Foto di gruppo, la squadra si isola dalle polemiche

Da quando c'è in panchina Sergio Conceiçao, il Diavolo vince spesso in rimonta. Le ultime due vittorie in Serie A sono arrivate proprio così: a Lecce da 2-0 a 2-3, mentre sabato contro il Como i rossoneri sono andati sotto di un gol e poi hanno ribaltato il risultato grazie a Pulisic e Reijnders. Al termine del match contro i lariani, la squadra milanista ha scattato una foto di gruppo nello spogliatoio. La parola d'ordine è una sola: tutti insieme. Tutti insieme per concludere al meglio la stagione perchè c'è una Coppa Italia da prova a conquistare e un posto in Europa da guadagnarsi in Serie A. Nonostante i troppi alti e bassi, anche la Champions League, che sembrava definitivamente persa, potrebbe tornare possibile (al momento è a -6), ma ovviamente servirà un mezzo miracolo per riuscire in quella che sembra esser a tutti gli effetti un'impresa degna dei più grandi poemi di Omero nell'Iliade e Odissea.