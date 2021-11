Milan-Inter, i convocati di Pioli: tornano Rebic e Pellegri, out Romagnoli

Il Porto è alle spalle, e in casa rossonera è tempo di Derby: Milan-Inter è l'ultima partita in programma per la 12° giornata di Serie A. Questi sono i giocatori convocati da Mister Pioli per la sfida di questa sera, il cui calcio d'inizio è programmato per le 20.45:

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.