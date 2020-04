Milan, Kjaer vuole restare: il Siviglia spera che i rossoneri lo riscattino

Simon Kjaer ha le idee molto chiare sul suo futuro: il difensore danese, arrivato in rossonero a gennaio in prestito con diritto di riscatto, vuole restare al Milan. A dichiararlo è stato lo stesso giocatore nelle scorse ore: "Cercherò di mettere pressione al club perché utilizzi l’opzione di farmi rimanere. Sto lavorando fisicamente e mentalmente solo per quello, perché il mio unico sogno, in questo momento, è rimanere al Milan".

FUORI DAI PIANI - Queste parole sono state prese molto bene dal Siviglia, club proprietario del cartellino di Kjaer, che non ha nessuna intenzione di opporsi al suo trasferimento a titolo definitivo al Milan, anzi spinge per questa soluzione. A riferirlo è il quotidiano spagnolo AS che spiega che il danese non rientra da tempo nei piani della società andalusa, la quale spera di riuscire piazzarlo questa estate (ha un contratto fino al 2021).

RINASCITA IN ROSSONERO - Dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente all'Atalanta, il centrale danese si è trasferito sempre in prestito al Milan dove Pioli gli ha dato grande fiducia fin da subito e lo ha promosso titolare al fianco di Romagnoli. Kjaer è rinato in rossonero e per questo il suo unico desiderio è quello di proseguire con maglia del club di via Aldo Rossi. Il Siviglia è d'accordo, ora bisognerà capire se anche il Milan la pensa allo stesso modo.