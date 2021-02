Milan, l'evidente squilibrio nei numeri dell’attacco: dietro Ibra c'è il vuoto, a destra si segna pochissimo

Ok, Zlatan Ibrahimovic è un fuoriclasse ed è normale che i suoi numeri siano sempre "divini", quindi superiori alla media... umana. Nessuno chiede al resto della compagnia rossonera di stare dietro allo svedese (sarebbe impossibile), ma l’attuale distanza è davvero troppa. Questa è la classifica dei gol segnati in Serie A dall’attacco del Milan:

Ibrahimovic 14

Leao 5

Rebic 4

Saelemaekers 2

Diaz 1

Castillejo 1

Calhanoglu 1

Mandzukic 0

CHE FATICA! - Alle spalle di Ibra c’è un evidente quanto preoccupante vuoto. Tralasciando Mandzukic, approdato in rossonero da poco, "spiccano" - si fa per dire! - i tre gol appena realizzati dalla coppia di destra Saelemaekers-Castillejo. E non è certo migliore il bottino prodotto dalla trequarti: una rete a testa per Calhanoglu e Brahim Diaz.

Insomma, il reparto offensivo del Milan - Ibrahimovic a parte - latita. Eppure, il gioco di Pioli porta tanti uomini in area, produce tante occasioni e continui pericoli per gli avversari. Un pizzico di sfortuna mista a imprecisione ha impedito a Calha e soci di rimpolpare lo score extra-Ibra, ma la differenza con il bomber Zlatan è fin troppo vistosa per non essere quantomeno analizzata. La stagione è entrata ufficialmente in "zona calda", ora bisogna alzare l’asticella e il livello delle prestazioni, anche sotto-porta.