Milan, la continuità passa anche dalle vittorie in trasferta: l’ultima tre mesi fa

vedi letture

7 ottobre 2023, il Milan vince in trasferta a Genoa conquistando la vetta solitaria della classifica di Serie A prima della sosta per le Nazionali. Da quell'uggioso sabato sera ligure tantissime cose sono cambiate, visto che la formazione di Stefano Pioli non solo ha perso il primato a discapito dell'Inter, che ad oggi si trova momentaneamente a 12 punti di distanza, ma addirittura non è più riuscita a vincere lontana da San Siro.

TRE MESI DALL'ULTIMA VOLTA - Domani, a tre mesi esatti di distanza dalla vittoria di Marassi, il Milan ha intenzione di tornare a conquistare i tre punti in trasferta, come ribadito oggi in conferenza stampa da Stefano Pioli, che per la partita del Castellani contro l'Empoli ha coniato solo una parola d'ordine: vittoria. Sì, perché vincendo il diavolo non solo sfaterebbe un tabù pesante come quello delle troppe partite in trasferta senza vittoria, ma soprattutto troverebbe quella continuità che forse in questa prima parte di stagione gli è un pò mancata. Non è un caso che molto spesso al Milan è stato rivendicato proprio il fatto di non essere ancora da scudetto perché altalenante nel rendimento, ma l'avversario e le condizioni nelle quali ci si ritrova ad affrontarlo sono tutti ottimi presupposti per riuscire a dare per l'appunto continuità agli ultimi positivi cinque risultati, fra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

CAMBIARE PER MIGLIORARE - Il fatto che il Milan non vinca da tre mesi esatti in trasferta pesa tanto, non solo per la classifica ma anche alla squadra, con la quale Stefano Pioli ha lavorato tanto nel corso di queste settimane per migliorare ed evitare di commettere nuovamente gli stessi errori, come quelli di Napoli o Lecce ad esempio. In conferenza stampa, infatti, l'allenatore rossonero ha detto: "Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo quando la vittoria o un risultato positivo era alla nostra portata, abbiamo commesso errori che stiamo cercando di eliminare".