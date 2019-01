Milan, la difesa torna a regime: l’infermeria si svuota, dopo Conti ecco Strinic. E Caldara è quasi pronto

Emergenza finita. Perlomeno in difesa. A centrocampo ci penseranno Lucas Biglia (ormai prossimo al rientro) e il mercato, ma bisognerà pazientare ancora un po’. Là dietro, invece, le cose sono tornate finalmente alla normalità. E allora stop alle indiscrezioni su Rodrigo Caio, Benatia e soci: a Gattuso, come evidenzia Tuttosport, bastano i recuperi di Conti, Strinic e Caldara.

CONTI A DISPOSIZIONE - Con il rientro del giovane centrale e dei due terzini, il reparto arretrato - letteralmente dimezzato in questi mesi - tornerà a regime. Andrea Conti, uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti portata avanti dal duo Fassone-Mirabelli, è già a disposizione del tecnico e ha solo bisogno di mettere minuti nelle gambe. Il Milan confida di trovare un’arma in più per il suo gioco offensivo.

SFORTUNA - Il secondo a rientrare sarà Strinic, prelevato a costo zero dalla Sampdoria ma costretto a fermarsi all’improvviso per un problema cardiaco. Lo scorso 15 novembre il croato ha ottenuto il via libera per riprendere gli allenamenti: ora vuole riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto. Proprio come Caldara, il cui rientro è previsto a febbraio. La tabella dovrebbe essere rispettata: il Milan lo aspetta.