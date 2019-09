Milan, la grande occasione di Conti: per Giampaolo può essere l’arma in più nel derby

L’esordio più difficile, ma anche il più emozionante. Andrea Conti comincerà la sua stagione (zero presenze fin qui) con il derby. Mica male. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’assist involontario glielo ha servito l’amico Davide Calabria, che sabato dovrà soffrire dalla tribuna a causa della squalifica arrivata dopo l’espulsione di Verona.

SFORTUNA - A meno di sorprese dell’ultima ora, dunque, contro l’Inter toccherà all’ex atalantino. La sua avventura al Milan, fino a oggi, è stata tutt’altro che mormorabile. Ovviamente, i problemi fisici e la sfortuna (due interventi al ginocchio tra il settembre 2017 e il marzo 2018) hanno inciso più di ogni altro fattore. Arrivato due anni fa come titolare designato della fascia destra, il 25enne terzino si è ritrovato a rincorrere a causa, come detto, dei continui stop.

ARMA IN PIU’ - Gli assist distribuiti tra gennaio e marzo, quando è rientrato nelle rotazioni, hanno mostrato un potenziale ancora solo parzialmente espresso: ora Conti può essere l’arma in più per Giampaolo nel derby con l’Inter, grazie alla sua esplosività e alla capacità di spingere sull’esterno. Il coraggio non gli manca, così come non sono mancate le offerte estive. Ma Andrea ha preferito giocarsi le sue carte al Milan.