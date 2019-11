Milan, la luce è Bonaventura: i rossoneri calano il Jack, ma adesso serve l’asso

Non è arrivata la vittoria e la classifica resta disastrosa. Ma da ieri il Milan e i suoi tifosi hanno comunque un motivo in più per sorridere ed esultare. Giacomo Bonaventura è tornato. Titolare a San Siro 398 giorni dopo l’ultima volta (il derby del 21 ottobre 2019), Jack ha preso per mano la squadra, risollevandola da leader dopo la sberla di Lozano.

LUCE - Un gol da urlo. Alla Bonaventura. Un destro carico di rabbia e qualità. Quella che molto spesso manca al Milan nei momenti clou. Con Jack è tornata la luce. Nove mesi di stop (ovviamente forzati) sono tanti, troppi, ma ora è tornato ed è pronto a riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto nell’ultimo anno. Il contratto è in scadenza, ma non dovrebbe essere un problema: i vertici di via Aldo Rossi, infatti, sembrano intenzionati a rinnovarlo.

CERCASI ASSO - Il Milan, dunque, ha ritrovato il suo Jack (che rientra nel progetto). Ma ora serve l’asso. Perché se è vero che il gioco si è fatto finalmente più produttivo è altrettanto vero che manca il campione in grado di trasformare il lavoro in gol. Insomma, manca uno come Ibrahimovic, sul quale Maldini e Boban stanno lavorando. Non resta che aspettare.