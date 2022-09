Milan, la ripresa sarà dura: Empoli, Juventus e la doppia sfida con il Chelsea. Pioli però punta al massimo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con ancora in ballo le partite delle nazionali con la Nations League in primo piano, Stefano Pioli ha concesso ai pochi rimasti a Milanello due giorni di riposo, ieri e l'altro ieri. La ripresa non sarà semplice per il Diavolo dato che in ordine i rossoneri sfideranno l’Empoli (1 ottobre), il Chelsea (5 ottobre), la Juventus (8 ottobre) e di nuovo i Blues (11 ottobre). Campionato e Champions League torneranno con prepotenza nella quotidianità del Milan. Gli obiettivi in questo mini tour de force sono quelli di rimanere fra le squadre di vertice in Serie A e avvicinare in maniera concreta la qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

PIOLI PUNTA AL MASSIMO

Nonostante i prossimi impegni siano complicati, nella testa di Pioli c’è l’ambizione di puntare al massimo, sempre. Vincere tutte le partite sopra citate sarebbe l’ideale ma non sarà facile dato che l’infermeria rossonera continuerà ad essere affollata. Se Ante Rebic e Divock Origi sono sulla via del recupero, Mike Maignan e Theo Hernandez gli hanno rimpiazzati ai box. Il portiere ne avrà per circa un mese e perciò salterà queste importanti partite che attendono il Milan, mentre il terzino difficilmente riuscirà ad esserci per la prima sfida con il Chelsea. L’obiettivo dei medici rossoneri è quello di riconsegnare a Pioli un Theo Hernandez sano per la sfida di San Siro contro la Juventus dell’8 ottobre. Non preoccupano invece le condizioni di Davide Calabria e Sandro Tonali. Entrambi contro l’Empoli ci saranno.