Milan, la sfida al Napoli è lanciata: Roma e Inter match fondamentali

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna, il Napoli ha nuovamente raggiunto la vetta della classifica al pari del Milan. Partenopei e rossoneri si trovano appaiati a quota 28 punti dopo 10 giornate disputate, con uno score di 9 vittorie e un pareggio. Un ritmo impressionante di entrambe le squadre. Il Diavolo di Stefano Pioli ha ormai lanciato la sfida al titolo agli azzurri di Luciano Spalletti. I prossimi due impegni potranno dire molto sulle ambizioni del Milan, in particolare per quel che riguarda lo scudetto. Prima della pausa di novembre in cui tornerà a giocare l’Italia di Roberto Mancini, i rossoneri giocheranno in campionato contro Roma (in trasferta) e Inter. Il Napoli invece se la vedrà fuori casa contro la Salernitana e contro il Verona, quel Verona che nell’ultima giornata della scorsa Serie A ha fatto un bello scherzetto all’allora squadra allenata da Rino Gattuso. Spalletti e i suoi nelle prime 10 partite hanno realizzato 22 gol subendone solo 3, mentre il Milan di reti ne ha segnate 23 e ne ha subite 9.

FRA ROMA E INTER C’È IL PORTO

Fra la sfida di questa domenica contro la Roma e il derby del 7 novembre, il Milan giocherà anche contro il Porto. Mercoledì 3 a San Siro arriveranno gli uomini di Sergio Conceicao. In questo match i rossoneri si giocheranno le residue speranze di passaggio del turno in Champions. Forse però, sarebbe il caso di puntare decisi al campionato senza avere altre competizioni di mezzo. A livello sportivo questo discorso può trovare fondamenta, mentre a livello economico no. Sappiamo bene quanto le partite europee facciano bene alle casse delle società, ed è per questo motivo che il Milan non si arrenderà tanto facilmente. C’è anche da difendere il prestigio europeo che da sempre contraddistingue il Diavolo.