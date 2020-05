Milan, la svalutazione di Paquetà: cosa farà la dirigenza in estate?

Non è un mistero che l'emergenza coronavirus avrà ripercussioni anche sul mercato estivo e sul valore dei calciatori. Tra questi c'è anche Lucas Paquetà, acquistato dal Milan un anno e mezzo fa per 35 milioni di euro, ma ora la sua valutazione non supera i 20 milioni: la svalutazione del cartellino del brasiliano è evidente e si spiega anche per il suo rendimento piuttosto deludente in questa stagione.

IN DIFFICOLTÀ - Lo riferisce sportmediaset.it che spiega che, dopo aver ben impressionato nei suoi primi mesi al Milan, l'ex Flamengo, con il passare del tempo, ha faticato prima ad essere decisivo e poi a trovare spazio in campo, tanto che a gennaio si è parlato di una sua possibile partenza. Cosa deciderà di fare il Milan con lui? Proverà a recuperarlo e lo metterà sul mercato cercando di ottenere più soldi possibili?

ESTIMATORI - Difficile dirlo ora, anche se a Paquetà non mancano gli estimatori, nemmeno in Italia: il centrocampista brasiliano piace infatti alla Roma e soprattutto alla Fiorentina che già nel mercato invernale aveva provato a prenderlo. Il Milan resta in osservazione, ma non vorrebbe cedere il giocatore verdeoro a meno di 30 milioni di euro. Sembra quasi impossibile che ci sia un club che in questo momento possa mettere sul piatto quella cifra, ma c'è comunque ancora parecchio tempo per provare a trovare la formula giusta che soddisfi le richieste della società rossonera.