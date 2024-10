Milan, la "Theao" non vola: serata da dimenticare per Theo, Leao sostituito

Il punto di forza più importante del Milan in queste ultime stagioni è sicuramente la sua fascia sinistra dove Theo Hernadez e Rafael Leao, quando sono in giornata, sono quasi impossibili da fermare per ogni difesa. Non sempre però i due forniscono prestazioni positive, come per esempio ieri sera contro la Fiorentina, gara nella quale hanno deluso entrambi, soprattutto il terzino francese.

SERATA DA DIMENTICARE - Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, è stata una serata da dimenticare per Theo che sperava di festeggiare il suo compleanno in maniera completamente diversa: nel primo tempo ha infatti procurato un rigore a favore dei viola per un ingenuo fallo su Dodò e poi ha fallito un calcio di rigore. Ma la serata negativa del francese non si è chiusa qui: al triplice fischio finale, il numero 19 milanista, che indossava anche la fascia da capitano, ha detto qualche parola di troppo all'arbitro Pairetto e così è stato espulso. Quanti turni di squalifica prenderà dipenderà da quello che ha scritto il direttore di gara sul referto, ma certamente dopo la sosta il Milan dovrà fare a meno del suo esterno difensivo per almeno una gara di Serie A (Udinese).

LEAO SOSTITUITO - Anche la prestazione di Leao non è stata delle migliori: è vero che nel primo tempo è stato l'unico a creare qualcosa e nel secondo tempo ha quasi mandato in porta Pulisic dopo una bellissima azione personale che ha tagliato in due la difesa della Fiorentina, ma ancora una volta non è stato continuo e incisivo. Tanto che Paulo Fonseca lo ha sostituito al 28' della ripresa poco prima del gol di Gudmundsson. Il tecnico rossonero ha spiegato così la sostituzione del suo connazionale: "Il cambio di Rafa è stata una mia scelta. Volevo più profondità con Okafor". Una scelta che non ha convinto quasi nessuno perchè nel momento cruciale della partita non puoi privarti del tuo giocatore migliore.