Milan, le cifre dai tre (più uno) sponsor di maglia. Due trattative per aiutare il mercato

Con l'annuncio ufficiale di Wefox arrivato nella mattinata di oggi, il Milan ha 'completato' gli spazi pubblicitari sulla propria maglia con il terzo sponsor su tre disponibili. All'ormai storico Fly Emirates, presente nella parte frontale della casacca rossonera, e a BitMex, sponsor di manica da agosto 2021, si è, dunque, aggiunto da oggi Wefox, Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del club rossonero.

I dettagli delle cifre

Iniziando da Puma, fornitore ufficiale del Milan dal 2018, e dai suoi 13 milioni di euro annui fino al 2023, il Milan incassa (e incasserà) le seguenti cifre dagli sponsor di maglia: 14 milioni di euro annui da Emirates, partner dal 2007 e con un contratto fino al termine della stagione 2022-2023, tra i 6 e gli 8 milioni di euro dal nuovo accordo con Wefox e circa 4 milioni di euro da Bitmex.

E la squadra ne giova...

In questi mesi la società di via Aldo Rossi sta trattando con Puma ed Emirates per il prolungamento, con relativi adeguamenti economici, degli accordi attualmente in essere. È chiaro che il calciomercato del Milan potrebbe trarre beneficio dalle nuove entrate... Come si suol dire: "tutto fa brodo". Una grande squadra non si costruisce solamente comprando campioni come se fossero figurine, ma la si sostiene con investimenti sostenibili e accordi commerciali - il Milan ne ha stretti oltre 25 da agosto 2020 - che ne incrementano il valore economico e, di conseguenza, permettono l'eventuale aumento del valore tecnico della rosa.