Milan, Leao è l'ago della bilancia dei rossoneri: calato lui è calata la squadra

Il rendimento del Milan nell’ultimo periodo è in calo. Questo è evidente dato che si è passati dai +7 punti in classifica sull’Inter di qualche giornata fa al -1 attuale. Gli infortuni stanno sicuramente giocando un ruolo determinante per il Milan in questa parte di stagione, e infatti bisogna stringere i denti ancora contro Napoli ed Empoli per poi recuperare bene le energie in vista dell’anno nuovo, sfruttando la sosta natalizia. Il giocatore che in questo momento manca più di tutti ai rossoneri è sicuramente Leao. Il portoghese, considerando solo il campionato, nelle prime 9 partite aveva buoni numeri con 4 gol e un assist. Nelle successive 8 invece, un solo passaggio vincente e nessuna marcatura. Ciò può essere spiegato con una leggera stanchezza da parte del giocatore e con l’infortunio subito nel match contro la Salernitana che lo ha costretto a saltare la trasferta di Udine.

QUANDO TORNA LEAO?

Guardando i numeri dunque, possiamo affermare che il classe 1999 è un po’ l’ago della bilancia dei rossoneri. Quando il suo rendimento è calato, l’intera squadra ne ha risentito. Non avendo nemmeno a disposizione Ante Rebic, mister Stefano Pioli deve fare di necessità virtù per quel che riguarda il ruolo di ala sinistra. Leao non recupererà per la sfida di domenica contro il Napoli, mentre cercherà di rientrare quantomeno fra i convocati per la trasferta di Empoli del 22 dicembre.

Contro i partenopei allora, ancora una volta l’attacco del Milan peserà sulle massicce spalle di Zlatan Ibrahimovic. Alle spalle dello svedese agirà Brahim Diaz, anche lui un po’ sottotono nell’ultimo periodo.