Milan, Leao scommessa ancora da vincere: il club e Pioli ci credono e continuano a spronarlo

Una scommessa ancora da vincere. Fin qui, Rafael Leao ha mostrato solo a sprazzi le sue qualità, ma il Milan - che in estate ha speso qualcosa come 28 milioni di euro per strapparlo al Lille - crede molto nelle sue potenzialità ed è convinto che, presto o tardi, il giovane portoghese ripagherà la società dell’investimento fatto.

ENTUSIASMO - Come riporta Tuttosport, l’età è dalla parte di Rafa, il quale ha entusiasmo e, soprattutto, una voglia matta di tornare a giocare con continuità. Con Pioli non ha trovato lo spazio sperato, ma il tecnico milanista continua a seguirlo da vicino e lo sprona sempre a fare meglio: "Ogni giorno lavoro per migliorare alcuni aspetti che l’allenatore mi indica, m’impegno tanto", ha dichiarato ai microfoni di Calcio2000, mostrando così tutta la sua determinazione.

TALENTO - Ventuno presenze complessive (poche da titolare), due gol e altrettanti assist: i numeri non sono eccelsi, ma neanche da buttare. Perché il ragazzo ha stoffa da vendere, deve solo crescere dal punto di vista tattico e dell’intraprendenza in campo. Si farà. Nel frattempo, può anche permettersi di sognare: "Sarebbe fantastico riuscire a vincere lo Scudetto e poi magari portare a casa anche la Champions League...".