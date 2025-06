Milan-Maignan, rottura totale. Oggi atteso il rilancio del Chelsea per chiudere

Mike Maignan sta spingendo da qualche giorno perchè vuole trasferirsi al Chelsea e volare con la squadra di Enzo Maresca negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma il tempo stringe perchè stasera chiude la finestra di mercato speciale che è stata aperta proprio in vista del torneo che si svolgerà negli USA. I contatti tra i Blues e il Milan vanno avanti perchè l'accordo tra i due club non c'è ancora.

ROTTURA TOTALE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che in queste ore è atteso il rilancio del Chelsea che dovrà alzare la prima proposta, rifiutata dal Diavolo, da 15 milioni e arrivare intorno ai 20 milioni di euro. Maignan, terminati gli impegni in Nations League con la Francia, aspetta novità, ma con il Milan la rottura è totale: il portiere è rimasto infatti estremamente deluso dal comportamento dei rossoneri in materia di rinnovo di contratto. Le parti avevano trovato un accordo di massima a febbraio, però poi la società rossonera non si è più fatta sentire per la firma in quanto alcuni errori in campo del francese hanno messo dei dubbi nella testa dei dirigenti milanisti. E così la trattativa per il prolungamento è andata in stand-by e non è più ripartita.

VIA A ZERO? - Maignan è rimasto scottato da questo comportamento del Milan e per questo ora sta spingendo per la cessione immediata al Chelsea. Inoltre ha già fatto sapere al club di via Aldo Rossi che se oggi non si chiuderà l'affare resterà fino alla scadenza del contratto (2026) e poi andrà via a zero, cagionando un danno economico al Diavolo che non ricaverebbe nulla dal suo cartellino. Per la sua eventuale sostituzione circolano diversi nomi: si va da Elia Caprile del Napoli (il Cagliari ha un’opzione per il riscatto) a Mile Svilar della Roma passando per Vanja Milinkovic Savic (clausola da 20 milioni) fino al capitano dell’Under 21 tedesca, Noah Atubolu del Friburgo, e Suzuki del Parma.