Milan-Mendes, strade incrociate: spiraglio per Sanches, rinnovo Leao "alla Ibra"

Mentre il futuro del Milan è pieno di certezze, quello di Renato Sanches e Leao è del tutto incerto. Il Milan sta trattando con Mendes per l'acquisto del centrocampista del Lille e il rinnovo dell'esterno rossonero, ma la situazione di stallo impedisce al Milan di capire come muoversi. I rossoneri, ora, hanno l'urgenza di capire cosa fare.

Situazione Sanches

Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione legata al trasferimento di Renato Sanches sta diventando un vero e proprio intrigo. Il giocatore è sedotto dalla possibilità di giocare nella ricca Parigi, ma la partita per il Milan non è ancora chiusa. Fino a quando il PSG non farà l'affondo decisivo per il giocatore, i rossoneri continueranno a trattare per l'ingaggio del giocatore.

Leao, rinnovo?

Oltre al mercato, una situazione abbastanza particolare è quella legata al rinnovo di Leao, il cui contratto scade nel 2024. Maldini e Massara vorrebbero blindare il giocatore, ma la prima offerta di 4,5 milioni proposta a inizio 2022 è stata rispedita al mittente. La richiesta di Mendes è di 7 milioni, bonus compresi. Si tratterebbe, quindi, di un ingaggio superiore ai parametri di Casa Milan, un ingaggio alla Ibra.