Milan, momento caldo per le cessioni. Fatta per Hauge, Conti in uscita, altri in bilico

Non solo calciomercato in entrata per quanto riguarda il Milan; è ovvio che, per finanziare i nuovi acquisti, servano anche le cessioni. Maldini e Massara, dunque, stanno lavorando per piazzare alcuni giocatori che non rientrano nel progetto rossonero.

CHI HA GIÀ SALUTATO - Oltre a chi non ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero (i fratelli Donnarumma, Calhanoglu), a coloro che non sono stati riscattati (Meité e Dalot) e all'addio di Mandzukic, è a referto la cessione alla Dinamo Mosca di Diego Laxalt. All'uruguaiano si sta per aggiungere il norvegese Jens Petter Hauge; è vicinissima, infatti, con le visite mediche in Germania fissate per domani, la cessione del classe 1999 ex Bodo-Glimt all'Eintrach Francoforte: il Milan incasserà dalla sua cessione in prestito con obblico di riscatto 12 milioni di euro, segnando, dunque, una più che discreta plusvalenza. Da registrare, inoltre, il prestito di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, alla Spal e quello di Mattia Caldara al Venezia.

CHI POTREBBE SALUTARE - Sulla lista dei partenti ci sono da tempo Castillejo e Conti. Per ciò che riguarda l'esterno spagnolo, al momento, non si registrano offerte concrete dai club iberici che hanno mostrato un minimo di interesse, mentre per il terzino - non convocato per scelta tecnica per l'amichevole di oggi contro il Real Madrid - sarà presto trovata una nuova destinazione. Si parla di offerte anche per Krunic: sul centrocampista bosniaco, tra i fedelissimi di Pioli, ci sarebbe l'interesse dello Spezia senza, anche in questo caso, nulla di veramente concreto. Chi potrebbe partire, facendo però parte a pieno titolo del progetto Milan, è Tommaso Pobega; sulla mezzala classe 1999 si registra l'interesse di Sampdoria, Torino e Cagliari e il Milan, approfittando dell'arrivo di un nuovo centrocampista, potrebbe farlo partire in prestito per fargli trovare più spazio.