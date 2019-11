Milan, non solo Ibra: per gennaio pronto l'assalto anche a Demiral

In vista del mercato di gennaio, in casa rossonera si parla soprattutto del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ma il Milan non interverrà solo in attacco, ma vuole rinforzare anche la difesa: come riporta gazzetta.it, il club di via Aldo Rossi ha rimesso per questo nel mirino Merih Demiral, giocatore che il Diavolo ha cercato a lungo anche in estate.

IDENTIKIT PERFETTO - Qualche mese fa, la Juventus chiedeva tra i 30 e 35 milioni di euro per cedere il centrale turco, ma è ovvio che il Milan cercherà una formula più conveniente. L'identikit del difensore che Maldini, Boban e Massara (oltra a Pioli naturalmente) stanno cercando corrisponde proprio a Demiral, cioè un giocatore giovane, ma già d’esperienza. Se in bianconero non sta trovando tanto spazio, nella nazionale turca è un punto di riferimento e ha giocato da titolare inamovibile in tutte e otto le partite di qualificazione al prossimo Europeo.