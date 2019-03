Milan, non solo Saint-Maximin: Leonardo cerca anche un altro esterno, visionato Brahimi del Porto

In attesa di capire se la stagione del Diavolo si concluderà con la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera si sta iniziando a pianificare il mercato estivo. Non è un mistero che il Milan cerchi un grande attaccante esterno e il primo nome della lista continua ad essere quello di Allan Saint-Maximin, giocatore del Nizza. Ma il club di via Aldo Rossi vorrebbe prendere anche un altro esterno per farsi trovare pronto in caso di addio di Suso, il quale continua ad essere nel mirino dell'Arsenal.

VOCI DAL PORTOGALLO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che, nelle ultime ore, in Portogallo, al Milan viene accostato il nome di Yacine Brahimi, 29enne attaccante del Porto. In particolare, è "A Bola" a riportare l'interesse dei rossoneri per il franco-algerino che sarebbe stato visionato da un osservatore milanista nel match di domenica tra Feirense e Porto.

LINEA GAZIDIS - Yacine, che vanta quasi 50 presenze con la nazionale algerina e 37 in Champions League, è al limite della cosiddetta "linea Gazidis": il nuovo ad milanista non è infatti amante dei giocatori over 30, tanto che nei mesi scorsi ha stoppato l'arrivo al Milan sia di Ibrahimovic che di Fabregas. Brahimi ha 29 anni e rappresenterebbe un buona opportunità visto che è in scadenza di contratto e quindi potrebbe sbarcare a Milanello a parametro zero.