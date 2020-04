Milan, obiettivo Emerson per la fascia destra: operazione in "stile Theo Hernandez", costa 20 milioni

Un terzino veloce e di qualità. Una sorta di "nuovo Theo Hernandez" da schierare però sul binario opposto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra e lo avrebbe già individuato. Il profilo giusto sarebbe quello di Aparecido Leite de Souza Junior, per tutti semplicemente Emerson, esterno di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito al Betis Siviglia.

LA STRATEGIA - Stando all’indiscrezione, il brasiliano avrebbe il gradimento sia di Maldini che dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Per età, caratteristiche tecniche, costo del cartellino e ingaggio, Emerson rientrerebbe alla perfezione nei parametri dell’attuale Milan. Il Barcellona lo ha prestato al Betis per due anni (fino al 2021), ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi vorrebbero anticipare i tempi e tentare subito l’assalto al giocatore per evitare che il Barça possa riprenderselo per poi rivenderlo in Premier League.

COSTO E NUMERI - La valutazione di Emerson si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ovvero la stessa cifra - guarda un po’ - pagata un anno fa dal Milan per acquistare Theo Hernandez, che oggi vale almeno tre volte tanto. Il brasiliano, nel corso della stagione, si è messo in bella mostra con la maglia del Betis, mettendo a referto 3 gol e 5 assist in 23 partite. La stoffa c’è... E il Milan vuole (ri)provarci.