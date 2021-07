Milan, obiettivo fantasia: dal mercato un trequartista e un esterno destro per aumentare la qualità

I muscoli ci sono: Tomori, Kessie, Ibrahimovic, Giroud e non solo. Pure la fantasia, ma questa si può accrescere ancora. Ed è proprio questo l’obiettivo degli uomini di mercato del Milan: aumentare la qualità della rosa in attacco. Come? Investendo su un trequartista di spessore e su un esterno destro dalle caratteristiche diverse da Saelemaekers.

VLASIC - Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli occhi del Milan sono sempre puntati su Vlasic, ma bisogna vincere la resistenza del CSKA Mosca. Maldini e Massara sperano di condurre in porto l’operazione strappando il classico prestito con diritto di riscatto, ma i russi sembrano disposti a lasciar partire il giocatore soltanto a titolo definitivo (il prezzo è di 30 milioni). C’è tempo per trattare e provare a venirsi incontro.

ZIYECH - Dalla trequarti alla fascia destra: in lista c’è Hakim Ziyech, 28 anni, calciatore di proprietà del Chelsea, club col quale il Milan è in ottimi rapporti. Il marocchino è un esubero per i Blues, ma questo non vuol dire che verrà svenduto. Al contrario: la società londinese non pare intenzionata a fare sconti e, al momento, non apre al prestito. Ma al tramonto del mercato... chissà.