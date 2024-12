Milan, ok il turnover ma la Coppa Italia non va snobbata. E' un trofeo che potrebbe salvare la stagione

E' vero che il Milan affronterà una squadra di Serie B, che venerdì è in programma la complicata e importante trasferta sul campo dell'Atalanta e che alcuni titolari hanno bisogno di rifiatare un po', ma i rossoneri non si possono permettere di snobbare la sfida di domani sera contro il Sassuolo perchè la Coppa Italia deve essere un obiettivo stagionale del Diavolo.

21 ANNI - Giusto ovviamente fare un po' di turnover perchè ci sono diversi giocatori che stanno giocando da settimane ogni tre giorni tra Milan e nazionale e quindi necessitano di un po' di riposo, però questo non vuol dire scendere in campo con l'atteggiamento e lo spirito sbagliati. La Coppa Italia, come ricorda stamattina Tuttosport, è un trofeo che il Diavolo non vince da 21 anni: era il 2003, c'era Carlo Ancelotti in panchina e, poco dopo aver alzato la Champions League a Manchester, i rossoneri hanno vinto anche la coppa nazionale dopo aver battuto la Roma in finale (successo per 4-1 all'andata all'Olimpico e poi pareggio per 2-2 a San Siro il 31 maggio 2003).

UN TROFEO DA ALZARE - Paulo Fonseca dovrà essere bravo a dare le giuste motivazioni ai suoi ragazzi anche perchè la Coppa Italia potrebbe essere il trofeo "più facile" da vincere per il Milan in questa annata: ad oggi è infatti difficile immaginare che la formazione milanista possa vincere il campionato o la Champions League. Vero che non si tratta della competizione più importante, ma è pur sempre un titolo da mettere in bacheca e salverebbe anche una stagione che altrimenti si potrebbe concludere senza trofei. Per questo puntare alla Coppa Italia deve essere un obbligo per il Diavolo.